Borussias Erfolg ohne Effekt Was ist dran am Fluch der Bayern-Besieger?

Zweimal übrigens in der Geschichte widerlegte Borussia die These vom Bayern-Besieger-Fluch mit einer perfekten Fünf-Spiele-Bilanz im Anschluss: 1977 gab es ein 6:0, 5:1, 6:1, 2:1 und 3:0, 1995 gab es neben drei Siegen in der Bundesliga weitere zwei im Europapokal der Pokalsieger gegen AEK Athen. Wie es seit 2011 lief nach Erfolgen gegen München, also in der bis vor kurzer Zeit erfolgreichen Moderne, können Sie in unserer Bilderstrecke sehen.