Erstes Borussia-Training der Woche Ullrich verlängert Liste der Langzeitverletzten - Wöber tritt kürzer

Auf den Spielberichtsbögen der Gladbacher Profis sowie der U23 fehlte Lukas Ullrich am Wochenende. Wie Borussia nun mitteilte, hat sich der 19-Jährige eine Verletzung an der Schulter zugezogen. Der Linksverteidiger sei in Berlin bereits in einer Spezialklinik von einem führenden Schulter-Spezialisten erfolgreich operiert worden, teilte der Verein am Dienstagmittag mit. Ullrich werde damit bis zum Ende des Jahres fehlen.