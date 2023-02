U23-Torjäger Von Gladbach in die 3. Liga – Meuer plant den Aufstieg

Nach der Saison dürfte Meuer seinem Ex-Kollegen Müsel folgen – in die 3. Liga. Sein Berater Chris Richter bezeichnet diesen Schritt gegenüber „Revier Sport“ nach einem Jahr bei Fortuna Düsseldorfs U23 und dann zwei Jahren in Gladbach als „die logische Folge“. „Ich kann bestätigen, dass es für Steffen höherklassige Anfragen gibt“, so der Berater. Einen Anschlussvertrag besitze Meuer zwar, aber nur für die Profis – und in den Planungen des Bundesliga-Teams spiele er keine Rolle.