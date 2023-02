Auch Sippel nicht dabei Gladbach gehen zum Start der Trainingswoche die Torhüter aus

„Ich hoffe, dass er im Laufe der Woche, spätestens am Donnerstag, einsteigen kann. Das sollte eigentlich auch bei Tobi Sippel so sein. Und auch bei Jonas Omlin haben wir noch leichte Resthoffnung für das Wochenende“, sagte Farke, der in der laufenden Saison bereits fünf verschiedene Torhüter in Pflichtspielen zum Einsatz kommen ließ, Yann Sommer ist im Januar zum FC Bayern München gewechselt, und Moritz Nicolas, der in der ersten Pokalrunde im Tor stand, ist an Roda JC Kerkrade ausgeliehen.