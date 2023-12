Vor Borussias Pokalspiel gegen Wolfsburg Seoane muss viele späte Personalentscheidungen treffen

„Ich finde, dass Chris in den letzten Spielen immer gute Teileinsätze hatte, speziell jetzt auch gegen Hoffenheim. Da ist seine Erfahrung extrem zum Tragen gekommen in der Schlussphase. Wenn du in der Vorbereitung einige Wochen ausfällst, dann fehlt das Fundament, und dann hatte er auch noch mal einen Rückfall“; sagte Seoane. „Doch über das Training und das Testspiel in der letzten Länderspielpause ist er wieder in den Rhythmus gekommen. Wir sind froh, dass er wieder bei 100 Prozent ist. Er ist auch – mit oder ohne Julian Weigl – eine Option für die kommenden Spiele.“