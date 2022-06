Vier Spieler verabschiedet : Borussias U23 verliert einen Mann, der gegen die Bayern traf

Mönchengladbach Bald wird Trainer Eugen Polanski die Saisonvorbereitung mit Borussias U23 aufnehmen. Vier Spieler des letztjährigen Kaders werden ihm dann ganz sicher nicht mehr zur Verfügung stehen. Darunter ist auch ein Abwehrspieler, der wichtige Tore schoss.

Im vergangenen Sommer hatte es eine gehörige Fluktuation im Kader der Gladbacher U23 gegeben. Bevor die neue Regionalligasaison im August 2021 startete, hatten 15 Spieler Borussias Zweitvertretung verlassen, sechs externe Zugänge und mehrere vereinseigene Nachwuchstalente waren dazu gestoßen. Nach dem erst am letzten Spieltag sichergestellten Klassenverbleib ist es ein derart großer Umbruch nicht zu erwarten. Vier Spieler hat der Klub jetzt allerdings im internen Kreis verabschiedet.

Merlin Schlosser, Michael Wentzel, Sander Christiansen und Alper Arslan verlassen den Verein. „Hinter all diesen Jungs liegt eine ereignisreiche Zeit bei Borussia mit Höhen und Tiefen. Nun werden sie jeweils einen neuen Weg einschlagen“, wird Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf der Internetseite des Vereins zitiert.

In Wentzel verliert Borussias U23 einen Stammspieler, der in der vergangenen Saison als Innenverteidiger auch drei wichtige Tore in der Meisterschaft erzielte. 33 Spiele absolvierte der Abwehrspieler, insgesamt kommt der 20-Jährige, der aus der Jugend des Karlsruher SC stammt und seit 2018 für Gladbachs Nachwuchsmannschaften spielte, auf 56 Regionalliga-Partien. Einen besonderen Auftritt hatte Wentzel im vergangenen Sommer, als er im Testspiel der Profis beim FC Bayern München zum Einsatz kam und zum 2:0-Endstand traf.

Wentzels Defensivkollege Merlin Schlosser kam im Sommer 2018 von der TSG Wieseck in die U17 Borussias. Der 20-Jährige bestritt 13 Spiele in der Regionalliga. Ebenfalls seit 2018 war der norwegische Mittelfeldspieler Christiansen für Borussia aktiv, er wechselte damals von Brann Bergen in die U19 der Gladbacher. Nach einer Spielzeit in der ältesten Jugendmannschaft rückte der 21-Jährige zur Saison 2020/21 in die U23 auf und absolvierte für diese saisonübergreifend 25 Spiele.

Aus dem Quartett der Verabschiedeten war Alper Arslan am längsten ein Borusse. Im Sommer 2016 vom FC Hertha Zehlendorf gekommen, rückte der offensive Mittelfeldspieler zur Saison 2019/20 in Borussias U23 auf und absolvierte für diese insgesamt 16 Partien in der Regionalliga West.