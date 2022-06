Trotz Schiedsrichter-Pech : Gladbachs Scally erhält nach Länderspiel-Debüt gute Kritik

Mönchengladbach Gegen Marokko hat Joe Scally sein erstes A-Länderspiel für die USA bestritten. Dabei musste er sich als Linksverteidiger mit Achraf Hakimi messen und bekam einen Elfmeter gegen sich gepfiffen, der keiner war. Nach der Partie erntete der Gladbach-Profi dennoch Lob.

Joe Scally konnte es nicht glauben, als Schiedsrichter Ismael Cornejo in der 75. Spielminute pfiff und auf den Elfmeterpunkt zeigte. Zuvor war der Gladbach-Profi, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit sein Länderspieldebüt feiern durfte, im Strafraum in einen Zweikampf mit dem Marokkaner Soufiane Rahimi geraten, der daraufhin theatralisch zu Boden ging – obwohl Scally ihn nicht oder nur unwesentlich berührt hatte. Doch der Schiedsrichter sah das offenbar anders.

Das Glück und die Gerechtigkeit holten Scally schnell wieder ein, denn Selim Amallah setzte den Elfmeter gegen die Latte. 3:0 stand es zu diesem Zeitpunkt bereits und die USA hatten im TQL Stadium von Cincinnati (Ohio) keine Probleme, die Partie für sich zu entscheiden.

Scally beobachtete das Geschehen jedoch zunächst von der Bank aus. Brenden Aaronson, der gerade für rund 32 Millionen Euro von RB Salzburg zu Leeds United gewechselt ist, erzielte auf Vorlage von Christian Pulisic in der 26. Minute die Führung, Timothy Weah legte sechs Minuten später nach. Zur Halbzeit war es dann so weit: US-Trainer Gregg Berhalter brachte Scally für Antonee Robinson in die Partie, in der Hoffnung, Marokko würde weniger Druck über die rechte Seite ausüben können.

Damit musste sich Scally in seinem ersten A-Länderspiel gleich als Linksverteidiger beweisen, so wie bei seinem Profi-Debüt für Borussia, und bekam es dort mit dem ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi zu tun, der mal den Geschwindigkeits-Rekord in der Bundesliga hielt.

19 Minuten nach der Pause durfte Scally dann auch gleich ein Tor seines Teams auf dem Platz bejubeln, Haji Wright traf per Elfmeter zum 3:0. Wenige Minuten später ereignete sich dann die eingangs erwähnte Strafstoß-Situation, die Scally jedoch nicht aus dem Konzept brachte. „Seinen besten Moment hatte er, als er den Ball an Hakimi verlor und ihn postwendend zurückgewann. Genau das will man von einem Verteidiger sehen“, urteilte CBS Sports über Scallys Leistung.

Weiter hieß es: „Am beeindruckendsten war seine Fähigkeit, mit dem Tempo Hakimis mitzuhalten und den PSG-Mann sogar einzuholen.“ Mit dem Debüt hat Scally einen ersten Schritt in Richtung seines großen Ziels gemacht. „Die Weltmeisterschaft ist der Traum eines jeden Jungen. Das wäre großartig“, sagte der 19-Jährige im vergangenen Oktober im Interview mit unserer Redaktion.