Telefonat mit Virkus : Hofmann hofft bei Borussias Trainersuche auf „schnelle Klärung“

Mönchengladbach Jonas Hofmann bereitet sich derzeit mit dem DFB-Team auf die Nations League vor. Der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach hat nun erklärt, wie er die Trainersuche in Gladbach verfolgt und welche Auswirkungen das auf seine eigene Vertragssituation hat.

Südafrika, Marbella, Herzogenaurach – Jonas Hofmann ist seit dem Saisonende vor zweieinhalb Wochen schon etwas herumgekommen. Nach dem Urlaub mit seiner Freundin und dem Regenerations-Trainingslager in Spanien bereitet sich der Gladbach-Profi gerade mit der deutschen Nationalmannschaft auf die anstehenden vier Partien in der Nations League vor.

Am Donnerstag hat Hofmann auf einer Pressekonferenz des DFB unter anderem über die Trainersituation bei Borussia Mönchengladbach gesprochen. Nach der Absage von Lucien Favre stand er mit Borussias Manager Roland Virkus in Kontakt.

„Ich habe einmal mit ihm telefoniert, um einfach mal ein kleines Update zu haben. Wir haben uns kurz ausgetauscht“, sagte Hofmann, für den die Trainerpersonalie aufgrund seines nur noch ein Jahr lang laufenden Vertrags besonders entscheidend ist. „Ich habe gemerkt, dass sie gewillt sind, eine schnelle Lösung zu finden. Für den Verein, die Spieler und das ganze Drumherum würde es etwas vereinfachen, wenn man Klarheit hat“, sagte der 29-Jährige.

Bereits Ende April hatte Hofmann angekündigt, sich in „ein paar Wochen“ entscheiden zu wollen. Die Trennung von Trainer Adi Hütter und die andauernde Suche nach einem Nachfolger tragen aktuell aber dazu bei, dass die Entscheidung über Hofmanns Zukunft vertagt worden ist. „Das Timing ist gerade nicht ganz so passend. Ich weiß, dass ich das gesagt habe. Mir ist wichtig, dass man seriöse Gespräche führt, so etwas über das Telefon zu machen, ist nicht meine Art“, sagte Hofmann.

Eine Vertragsverlängerung mit Leistungsträgern wie Hofmann oder Yann Sommer hat Virkus, der im Februar auf Max Eberl folgte, weit oben auf seiner Prioritätenliste stehen. Eine Verlängerung würde Hofmann in den nächsten Monaten einen Stammplatz garantieren und seine Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen, allerdings müsste Hofmann auch auf Auftritte in einem internationalen Wettbewerb verzichten. „Natürlich spielt das auch mit rein, aber ich glaube nicht, dass dieser Punkt der entscheidende ist, bei dem ich sage, dass das unbedingt gegeben sein muss“, sagte Hofmann. Mit zwölf Treffern und fünf Assists war er in der abgelaufenen Bundesliga-Saison Gladbachs Topscorer hinter Alassane Plea.

Frühestens im Juli dürfte Hofmann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, denn nach den Spielen gegen Italien, England, Ungarn und erneut Italien steht für Hofmann erst noch einmal Urlaub an, ehe er dann etwas verspätet in Gladbach die Vorbereitung auf die kommende Saison aufnehmen wird.

Kontakt zum neuen Borussia-Trainer könnte es allerdings schon vor der ersten gemeinsamen Trainingseinheit geben. „Ich bin gespannt, wer kommt. Dann wird man sich natürlich auch mit dem neuen Trainer zusammensetzen und das eine oder andere Gespräch führen und schauen, in welche Richtung das geht“, sagte Hofmann.