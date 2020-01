Starke Leistung gegen Freiburg : Neue Position für Borussias Neuhaus

Jerez Das Testspiel-Doppel gegen den SC Freiburg hat Trainer Marco Rose viele positive Erkenntnisse gebracht. Er gab Florian Neuhaus beispielsweise eine neue Rolle – die Borussias Mittelfeldspieler sehr gut interpretierte.

Florian Neuhaus hatte in der Hinrunde durchaus Probleme. Er stieg im Sommer sehr früh nach seiner Teilnahme an der U21-EM ins Training ein, irgendwann hatte man den Eindruck, dass ihm ein wenig mehr Ruhe schon gut getan hätte. Denn Neuhaus fehlte die Spritzigkeit, die gerade bei der Spielidee von Trainer Marco Rose enorm wichtig ist. Der 22-Jährige pendelte zwischen der Zehner- und Achter-Position, fiel aber nur so positiv auf, wie es mit seinem Talent eigentlich möglich gewesen wäre. Neuhaus steigerte sich zwar läuferisch, ließ aber gerade in Sachen Torbeteiligungen nach. In 21 Pflichtspieleinsätzen schoss er einen Treffer selbst und bereitete ein Tor vor – zu wenig für einen Mann seiner Klasse. Doch nun könnte Rose eine Rolle für Neuhaus gefunden haben, auf der er wieder richtig in Fahrt kommen könnte.