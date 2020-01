Borussias Elvedi wird immer besser, aber ... : „Ein Lautsprecher werde ich nie“

Jerez Nico Elvedi hat in dieser Saison einen weiteren Schritt gemacht und ist unter Marco Rose noch besser geworden. Auch in Sachen Ausstrahlung und Kommunikation mache Borussias Verteidiger Fortschritte, ohne jedoch laut zu werden.

Nico Elvedi hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren ein gewisses Selbstverständnis entwickelt. Seitdem er als Innenverteidiger eingesetzt wird, hat sich der Schweizer Nationalspieler enorm entwickelt, er ist sowohl bei Borussia als auch bei den Eidgenossen zum absoluten Stammspieler herangereift. Auch Elvedi selbst hat für sich erkannt, dass er in mehreren Bereichen enorme Fortschritte gemacht hat – auch nochmal durch den Trainerwechsel im vergangenen Sommer.

„Ich bin schon zufrieden mit meiner Hinrunde, ich denke, dass ich noch einen Schritt nach vorne gemacht habe und unter Marco Rose neue Sachen gelernt habe“, sagt Elvedi. „Ich bin jetzt in der Defensive noch enger am Mann, habe gelernt, durchzupressen und aggressiver zu verteidigen, ich gebe dem Gegner weniger Zeit. Und auch im Eins-gegen-eins kann ich mich besser behaupten.“

Doch nicht nur sportlich sieht Elvedi diese Fortschritte, auch in seiner Persönlichkeit ist er gewachsen. „Auch in Sachen Ausstrahlung und Kommunikation habe ich mich verbesser“, sagt Borussias Innenverteidiger. „Aber ein Lautsprecher werde ich nie.“

Zwar betont Elvedi wie alle Borussen, dass auch bei ihm in sehr vielen Bereichen noch Luft nach oben sei, doch gerade in einer Disziplin hat er sich vorgenommen, schon bald besser zu werden. „Wir haben schon relativ viele Tore nach Standards gemacht, aber bei mir persönlich geht da schon mehr“, sagt Elvedi, der in der Hinrunde immerhin einmal beim 4:2 gegen Eintracht Frankfurt traf. „Immer wenn ich mit nach vorne gehe, will ich das Tor machen, aber manchmal funktioniert es und manchmal eben nicht. Ich versuche mich da auf jeden Fall zu verbessern.“