2:1 im ersten Teil des Doppeltests : Plea schießt Borussia zum Sieg gegen Freiburg

Jerez Borussia Mönchengladbach hat im Trainingslager in Jerez gegen Liga-Konkurrent SC Freiburg den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Die Mannschaft von Marco Rose setzte sich dank eines Doppelpacks von Alassane Plea gegen die Breisgauer durch.

Beim genauen Abschluss von Plea in der 49. Minute war Schwolow dann jedoch machtlos, der Franzose erzielte das 1:0 für Borussia nach einem Stindl-Zuspiel. Wenig später legte Thuram nach einem tollen Angriff beinahe nach. Gladbach war in dieser Zeit den Freiburgern in allen Belangen überlegen, kam immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 65. Minute folgte der nächste zählbare Erfolg, erneut knallte Plea den Ball nach einem Querpass von Thuram in die Maschen.