Roses „lustiger Haufen“ : So tickt Borussias „French Connection“

Jerez Borussias Profis der sogenannten „French Connection“ sind bekannt für ihre Lebensfreude. Ein Porträt der Gruppe um Marcus Thuram, Alassane Plea, Ibrahima Traoré, Breel Embolo, Denis Zakaria, Mamadou Doucouré und Ramy Bensebaini.

In der Ferne ist schon das laute Gelächter nach dem Training der Borussen zu hören. Sechs junge Männer gehen den Weg hinauf zum Teamhotel im Trainingslager in Jerez de la Frontera, sie tanzen herum, brüllen sich im spaßigen Ton Worte entgegen, die nur derjenige versteht, der die französische Sprache beherrscht. Sie lachen laut, fallen sich immer wieder in die Arme, klatschen ab und schaukeln sich gegenseitig hoch in ihrer Stimmung. Wer Borussia ein wenig kennt, weiß auch ohne hinzusehen: das ist die sogenannte „French Connection“.