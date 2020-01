Borussia-Verteidiger : Ginter ist "Nationalspieler des Jahres 2019"

Berlin Abwehrspieler Matthias Ginter ist zum "Nationalspieler des Jahres 2019" gewählt worden. Der Verteidiger von Borussia Mönchengladbach erhielt von den Fans in einer Abstimmung die meisten Stimmen.

Zuvor hatte Ginter schon die Wahl zum "Tor des Jahres" in der DFB-Auswahl gewonnen. Sein Hacken-Treffer beim 4:0-Sieg in seinem "Wohnzimmer" in Mönchengladbach gegen Weißrussland (16. November) war für die abstimmenden Fans das schönste im Länderspieljahr 2019.