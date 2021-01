Am 21. Oktober 2016 gab Neuhaus sein Profi-Debüt für die "Löwen" in der 2. Bundesliga beim 1:2 in Stuttgart. Im Relegations-Hinspiel traf er erstmals für München, es war das 1:1 gegen den SSV Jahn Regensburg. Am Ende stieg 1860 trotzdem ab, wurde bis in die Regionalliga Bayern durchgereicht.