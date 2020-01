„Bewerbungsspiele“ gegen Freiburg : Borussias engste Rennen um die Startplätze

Ramy Bensebaini kämpft um einen Platz in der ersten Elf. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Jerez Beim Doppeltest gegen Freiburg haben Borussias Profis die letzte Chance, sich im Spiel zu präsentieren. Manche Positionen sind besonders umkämpft.

Der Doppeltest am Freitag gegen den SC Freiburg (13 Uhr und 15 Uhr) wird weitaus mehr als ein bloßes Vorbereitungsspiel. Für Borussias Profis wird es die letzte Gelegenheit sein, sich im Spielbetrieb für einen Platz in der ersten Elf zum Rückrundenauftakt eine Woche später bei Schalke 04 anzubieten. Es wird also auch eine Art Bewerbungsspiel. Auf drei Positionen ist dabei der Konkurrenzkampf besonders eng.