Trotz Führung : Deutsche U21 verliert auch in England

Deutsche U21 verliert auch in England

Sheffield Deutschlands U21-Nationalmannschaft musste sich nach der Niederlage gegen Frankreich auch England in einem Testspiel geschlagen geben. Trotz Führung hieß es am Ende 1:3 (1:1).

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat auch den Härtetest in England nach gutem Start verloren. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo unterlag in Sheffield trotz Führung und einer vor allem vor der Pause mutigen Leistung mit 1:3 (1:1). Neun Monate vor der EM wartet somit noch viel Arbeit auf den Titelverteidiger.

Ausgerechnet der in England aufgewachsene Felix Nmecha (35.) vom VfL Wolfsburg erzielte per Kopf die Führung der DFB-Auswahl, die vier Tage zuvor auch gegen den Weltmeister-Nachwuchs aus Frankreich (0:1) verloren hatte. Folarin Balogun (41.), Conor Gallagher (47.) und Cole Palmer (90.+5) sorgten aber vor 10.735 Zuschauern für die Wende. Zwei Niederlagen in Folge hatte eine deutsche U21 zuletzt bei der EM 2013 kassiert.