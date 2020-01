Zweitwenigste Assists in der Liga : Ist das Mittelfeld wirklich Borussias Problemzone?

In Sachen Assists war das Mittelfeld um Christoph Kramer (von links), Florian Neuhaus, Lars Stindl (spielte mal im Sturm, mal im Mittelfeld) und Jonas Hofmann nicht so fleißig, in anderen Bereichen jedoch schon. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Jerez Borussias Akteure im zentralen Mittelfeld laufen den Erwartungen hinterher – zumindest in Sachen Scorerwerte. Doch darum geht es unter Marco Rose längst nicht mehr. Das Anforderungsprofil hat sich verändert.

Von den harten Fakten her ist das, was im Spiel nach vorne aus dem Gladbacher Mittelfeld gekommen ist, zu wenig gewesen in der Hinrunde. Lediglich acht Tore bereiteten die Akteure aus dem Zentrum vor, damit ist Borussia in dieser Statistik das zweitschlechteste Team in der Bundesliga. Selbst dem teils überragend aufspielenden Denis Zakaria ist lediglich ein Assist gelungen, das hält der Schweizer persönlich auch für zu wenig – obwohl er meist auf einer defensiveren Position spielt als in der Vorsaison. „Ich habe für mich persönlich immer gesagt, dass ich mehr Tore schießen und vorbereiten will“, sagt Zakaria im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe aber nicht gewusst, dass wir alle Mittelfeldspieler zusammen nur acht Treffer vorbereitet haben. Wir müssen daran arbeiten, klar. Aber das ist nicht unser Fokus.“