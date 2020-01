Borussias Mittelfeldspieler : Hofmann gibt Versprechen für die Rückrunde

Jonas Hofmann beim Testspiel gegen Heracles Almelo. Foto: Dirk Päffgen

Jerez Jonas Hofmann bekam bei unserer Winterpausen-Umfrage die meisten Leserstimmen in der Kategorie „Enttäuschung der Hinrunde“. Er erklärt, warum viele seine Leistungen verkennen und gibt ein Versprechen ab.

Jonas Hofmann will in der Rückrunde angreifen, nachdem die erste Saisonhälfte für ihn persönlich hätte besser laufen können. Das lag aber auch daran, dass er Zeit benötigte nach seiner Knieverletzung, die er sich im Pokalspiel beim SV Sandhausen (1:0) zugezogen hatte – im Trainingslager gab er nun aber auch Trainer Marco Rose ein 100-Prozent-Versprechen. „Wenn man verletzt ist, will man immer so bald wie möglich wieder spielen und hofft, dass man schnell wieder am Leistungslimit ist. Aber wenn man dann die ersten Pflichtspiele macht, merkt man, dass es einfach Zeit braucht, bis man soweit ist. Aber jetzt bin ich wieder bei 100 Prozent, das habe ich auch dem Trainer gesagt“, erklärte Hofmann in Spanien.

Er selbst sah seine Leistungen aber längst nicht so kritisch wie unsere Leser. Bei einer Umfrage bekam Hofmann die meisten Stimmen unter den Gladbacher Spielern in der Kategorie „Enttäuschung der Hinrunde“. „Über sowas kann man immer lange diskutieren, aber man muss dazu auch sagen, dass die Leute gar nicht wissen, was intern gesprochen wird und was der Trainer vorgibt“, sagt Hofmann. „Es gibt Spieler, die betreiben sehr viel versteckte Arbeit, die von vielen Leuten draußen einfach nicht gesehen wird. Natürlich gibt es Spieler, die mehr im Vordergrund stehen, aber dafür müssen andere ihre Arbeit machen.“

Hofmann bekräftigt zudem, dass man die Erwartungen an seine neue Rolle anpassen müsse. „Viele haben mich noch als Offensivspieler im Kopf, aber jetzt spiele ich defensiver, oft auch auf der Sechs. Da ist es normal, dass man nicht mehr an so vielen Toren beteiligt ist“, sagt Hofmann. „Aber natürlich tut es auch auf dieser Position gut, selbst zu treffen, das gibt Selbstvertrauen und daraus zieht man Kraft.“