Borusse berichtet täglich aus dem Trainingslager : Darum hat Herrmann Rose viel zu verdanken

Jerez Patrick Herrmann gibt während des Trainingslagers von Borussia Mönchengladbach täglich exklusive Eindrücke aus Spanien. In der vierten Folge spricht er über sein Verhältnis zu Trainer Marco Rose.

Meine Saison startete ja erst so richtig nach einem Funkeln in meinen Augen, ihr erinnert euch vielleicht. Unser Trainer Marco Rose hat nach dem Derbysieg gesagt, dass er das vor dem Spiel in Köln bei mir gesehen hat. In dieser Partie kam ich erstmals zum Einsatz unter ihm. Wir haben 1:0 gewonnen und es begann für mich eine richtig tolle Hinrunde.