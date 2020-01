1:3 gegen Heracles Almelo : Borussia verliert ihr erstes Spiel des Jahres

Jerez Borussia Mönchengladbach ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Marco Rose verlor gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo mit 1:3.

Im ersten Test des Jahres 2020 hat Borussia eine Niederlage einstecken müssen. Gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo gab es am Dienstag ein 1:3, dabei brachte Breel Embolo die Gladbacher sogar noch in Führung. Am Freitag gibt es in einem Doppeltest gegen den SC Freiburg (13 Uhr und 15 Uhr) noch eine Gelegenheit, sich für die Bundesliga-Rückrunde einzuspielen.