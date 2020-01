Deal mit Österreichern : Borussia verleiht Villalba an den SCR Altach

Mönchengladbach Borussia hat ihr zweites Leihgeschäft unter Dach und Fach gebracht. Nach Andreas Poulsen wechselt auch Julio Villalba für ein halbes Jahr nach Österreich. Sein vorübergehend neuer Klub ist der SCR Altach.

2017 wechselte Villalba für 1,25 Millionen Euro von Cerro Porteno an den Niederrhein, seitdem kam er lediglich einmal zum Einsatz, wurde bei der 0:1-Niederlage am 9. September 2017 gegen Eintracht Frankfurt für sechs Minuten eingewechselt. In dieser kurzen Zeit sah er sogar eine Gelbe Karte. Ansonsten war seine bisherige Zeit bei Borussia vor allem geprägt von teils schweren Verletzungen und dem anschließenden Heranarbeiten an die Mannschaft.