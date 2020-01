Borussias Verteidiger : Dieser Spieler erzielte das "Tor des Jahres" im Nationalteam

Berlin Der Deutsche Fußball-Bund hat das „Tor des Jahres“ im Nationaltrikot von den Fans wählen lassen. Das schönste Tor 2019 schoss im DFB-Team ausgerechnet ein Abwehrspieler.

Abwehrspieler Matthias Ginter hat das "Tor des Jahres" in der deutschen Nationalmannschaft erzielt. Der Hacken-Treffer des Borussia-Profis beim 4:0-Sieg in seinem "Wohnzimmer" in Mönchengladbach (16. November) gegen Weißrussland wurde von den Fans bei einer Umfrage auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 38,2 Prozent zum schönsten Tor des Länderspieljahres 2019 gewählt.