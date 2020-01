Bei Borussias 1:3-Niederlage : Rose fehlten gegen Almelo einige Basics

Mönchengladbach Marco Rose bemängelte nach Borussias 1:3-Niederlage gegen Heracles Almelo die fehlende Aggressivität gerade in der ersten Halbzeit. Dabei ist er mit der bisherigen Arbeit im Trainingslager sehr zufrieden.

Der Start in das neue Jahr hätte für Borussia durchaus besser laufen können. Das erste Spiel in 2020 ging gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo 1:3 verloren . Trainer Marco Rose fehlten vor allem grundsätzliche Dinge bei seinem Team. „Man kann es relativ einfach zusammenfassen. Die erste Halbzeit war nicht gut und der Hauptgrund dafür war, dass der Gegner grundsätzlich aggressiver war als wir“, sagte Rose. „In der zweiten Halbzeit war es besser, aber Almelo war viel effektiver als wir. So ist das Ergebnis zustandegekommen. Das sind Basics, die fehlten, über die wir gerade in der ersten Halbzeit reden. Und dazu haben wir aus meiner Sicht alle drei Gegentore viel zu einfach kassiert.“

Obwohl seinem Team gerade im ersten Abschnitt mit der Aggressivität eine Grundtugend fehlte, die der Trainer von seinen Spielern einfordert, will er aber nicht zur großen Generalkritik ausholen. „Man muss auch die Kirche im Dorf lassen, wir haben zuvor sehr viel und hart trainiert“, sagte Rose. „Das soll aber auch kein Alibi sein, weil der Gegner ebenfalls viel trainiert hat. Es ist ein simples Thema, aber der Gegner war einfach aggressiver mit und gegen den Ball, hat uns ein Stück weit den Schneid abgekauft. Das sollte uns nicht mehr so oft passieren.“

Ansonsten ist Rose mit den ersten Tagen des Trainingslagers in Jerez de la Frontera sehr zufrieden. „Grundsätzlich gefällt mir die Arbeit der Jungs, wir hatten bislang sehr gute Einheiten“, sagte der 43-Jährige. Doch das erste Spiel des Jahres gestaltete sich nun etwas enttäuschend, entsprechend waren, trotz der recht geringen Bedeutung, alle Borussen frustriert. „Auch in solchen Partien wollen wir gute Ergebnisse, das betonen wir immer wieder. Eine Niederlage tut nie gut, das sieht man auch an der Reaktion der Spieler. Es lohnt sich in jedem Spiel, viel zu investieren, um ein gutes Ergebnis zu holen, und da hat der Gegner gerade in der ersten Halbzeit mehr investiert.“