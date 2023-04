FC Schalke 04 im Gegnercheck Die Abwehr ist das neue Prunkstück

Die Form Nach nur zwei Siegen in der Hinrunde schien es, als wäre der direkte Wiederabstieg der Gelsenkirchener unvermeidbar. Seit dem Beginn der Rückrunde haben die „Knappen“ aber kein Spiel mehr verloren und sind neben dem Rivalen aus Dortmund das seither einzig ungeschlagene Team der Liga. In der Tabelle haben sich die Königsblauen dank sechs Remis und zwei Siegen aus den vorangegangen acht Partien wieder an einen Nichtabstiegsplatz herangepirscht. Ein Last-Minute-Tor zum 1:1 in Augsburg hielt die Ungeschlagen-Serie der Schalker zuletzt aufrecht. In der Länderspielpause besiegte das Team von Trainer Thomas Reis den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo mit 2:0.



Darauf muss Bayer 04 achten Nachdem sich die Schalker in der Hinserie mit 41 Gegentoren als die Schießbude der Liga präsentiert hatten, stellen sie seit dem 18. Spieltag plötzliche die beste Defensive aller Bundesligisten. Seitdem Routinier Ralf Fährmann wieder das Tor der Schalker hüten darf, ist die Abwehr von S04 das Prunkstück: Erst vier Mal musste der 34-Jährige seither hinter sich greifen. Gefährlichster Angreifer der insgesamt harmlosesten Offensive der Liga ist mit Abstand Marius Bülter. Mit sieben Treffern zeichnet er bislang für ein Drittel aller Schalker Tore verantwortlich.