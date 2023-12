Jubiläum bei World Team Challenge Hexenkessel auf Schalke begeistert seit 20 Jahren die Biathlon-Stars

Zu dem trägt auch der besondere Modus bei. Mann und Frau wechseln sich Runde für Runde ab. Das gibt es in dieser Form sonst im Biathlon nicht. „Das Feld ist meistens deswegen sehr ausgeglichen, weil durchaus viele Nationen einen starken Mann und eine starke Frau an den Start bringen können“, erklärt Schempp. Obwohl die World Team Challenge nicht zum Weltcup gehört, habe sie im internationalen Biathlon einen hohen Stellenwert. „Schlussendlich ist es das einzige Event, das in einem Fußballstadion stattfindet. Man kennt die Bilder ja von den Weltcup-Veranstaltungen oder auch Weltmeisterschaften, bei denen kein Dach über dem Kopf ist. Wenn das ganze Publikum aber in so einem Fußballstadion drin ist, hallt das einfach noch mal wesentlich mehr. Rein von der Stimmung ist es was Einzigartiges und schon deswegen ist es was Besonderes, wenn man mitmacht. Wenn man dann wirklich sogar ganz vorne ankommt, ist es einfach auch in einer Karriere ein Highlight.“