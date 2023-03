West-Duell Bayer Leverkusen stellt Schalkes Serie auf die Probe

Xabi Alonso und den FC Schalke verbindet eine durchaus spezielle Geschichte. Wenige Stunden nach seinem Wechsel zum FC Bayern gab er gegen die Königsblauen im Februar 2017 sein Debüt als Profi in der Bundesliga, wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Trainer von Bayer Leverkusen überrollte sein Team im Oktober 2022 die Gelsenkirchener und gewann 4:0. Nie zuvor hatte ein neuer Coach der Werkself einen so hohen Sieg zum Einstand gefeiert. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum Rückspiel.