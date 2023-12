Basketball, ProB Giants zeigen nächste Gala-Vorstellung in fremder Halle

Ihre jüngsten drei Heimspiele gegen solide Kontrahenten haben die Bayer Giants nach zum großen Teil schwachen Leistungen verloren. Auswärts allerdings läuft es für die Mannschaft weiterhin wie am Schnürchen. Bei den TKS 49ers in Stahnsdorf, die bis dahin erst in einem Match vor eigenen Fans unterlegen waren, boten die Leverkusener Basketballer eine grandiose Vorstellung, gewannen 81:63 und feierten ihren sechsten Auswärtssieg im siebten Spiel.