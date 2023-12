2. Handball-Bundesliga Keine Zeit für Besinnlichkeit

Das Alternativprogramm für die um den Klassenverbleib spielenden Handballer des TSV Bayer Dormagen an den Festtagen sieht so aus: Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Training, Freitag gegen 13 Uhr Abfahrt zur Merkur-Arena in Lübbecke und nach dem Match direkt zurück nach Dormagen. Am 24. Dezember gönnt Flohr seinen Schützlingen einen freien Tag, wobei er es in seiner langen Profikarriere durchaus schon anders erlebt hat. „Ich habe den Heiligen Abend auch schon mal im Hotelzimmer verbracht.“ Weiter geht’s am ersten Weihnachtstag, allerdings erst um 15 Uhr. „Etwas mehr Zeit für die Spieler, sich zu regenerieren und für mich, das Spiel in Nettelstedt auf- sowie die Partie gegen Essen vorzubereiten.“ Immerhin: Nach dem Duell mit TuSEM steht wegen der Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar) bis zum Rückspiel am 10. Februar beim Aufsteiger TuS Vinnhorst kein Pflichtspieleinsatz mehr auf dem Programm.