0:2-Pleite in Berlin : Bayer 04 patzt im Rennen um die Königsklasse

0:2-Pleite in Berlin

Berlin Die Werkself hat ihren knappen Vorsprung im Fernduell um den letzten Champions-League-Platz mit Gladbach verspielt. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Bosz nach schwacher Leistung Hertha BSC mit 0:2

Der niederländische Coach der Werkself nahm im Vergleich zum 3:1-Derbysieg gegen Köln vor wenigen Tagen eine Änderung vor: Für den angeschlagenen Abwehrchef Sven Bender (Sprunggelenksverletzung) rückte Jonathan Tah in die Startformation.

Die Partie in Berlin hatte Bosz im Vorfeld als erstes von zwei Endspielen im Rennen um die Königsklasse bezeichnet. Entsprechend motiviert war auch der Beginn der Gäste, die vor allem durch ihre Flügelstürmer Moussa Diaby und Leon Bailey für Gefahr sorgten. Die besten Chancen in der guten Anfangsphase verbuchten allerdings Kai Havertz (5.) und Kevin Volland (6.).

Der Führungstreffer hinterließ Spuren. Leverkusen biss sich an der von Dedryck Boyata angeführten Berliner Abwehr die Zähne aus. Hertha kam in Stürmer Krzystof Piatek sogar noch zu einer weiteren guten Gelegenheit. Bayer-Coach Bosz konnte mit der Leistung nicht zufrieden sein und brachte zur Pause in Paulinho und Kerem Demirbay zwei frische Offensivkräfte.