„Der von Leverkusen?“ : Stürmer-Legende Ronaldo kennt Timo Werner nicht

Ronaldo Nazario. Foto: dpa

Düsseldorf Der frühere Weltklasse-Stürmer Ronaldo wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, was er von Timo Werner und dessen Wechsel zum FC Chelsea halte. Das Problem: Der Brasilianer kennt den Angreifer von RB Leipzig gar nicht.

Der Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea schlägt in Deutschland und England hohe Wellen. Schließlich kommt der torgefährlichste deutsche Stürmer der bisherigen Bundesliga-Saison an die Londoner Stamford Bridge. Der Nationalstürmer wird Teil einer jungen Mannschaft, die mit ihrem Trainer Frank Lampard in der Premier League für viel Aufsehen sorgen möchte. Ganze 53 Millionen Euro ließ sich der Klub von Oligarch Roman Abramowitsch Werner kosten, machte von einer Ausstiegsklausel in seinem Leipzig-Vertrag Gebrauch.

Chelsea greift für den 24-Jährigen also tief in die Tasche. Über 100 Scorerpunkte in den vergangenen vier Spielzeiten sprechen aber auch eine deutliche Sprache pro Werner. Eigentlich doch Grund genug, um sich in der Fußball-Welt in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht zu haben. Oder?

Der frühere brasilianische Weltklasse-Stürmer Ronaldo hat da noch so seine Schwierigkeiten. Auf die Frage, was er von dem Wechsel halte, fragte er verunsichert: „Timo Werner? Der Stürmer von Bayer Leverkusen?“ Auf den Zuruf „RB Leipzig!“ erklärte der einstige Angreifer von Real Madrid bei einem Event von „Banco Santander“: „Ich habe Timo Werner noch nicht spielen sehen. Ich schaue zwar viel Fußball, aber heutzutage viel weniger, denn meine Mannschaft spielt ja nicht mehr.“ Er könne Werner nicht beurteilen.

Anders sah das schon beim Dortmunds Erling Haaland aus. Von dem Norweger hat Ronaldo eine hohe Meinung. „Er ist ein großartiger Spieler. Er ist immer noch jung. Er ist ein Spieler, denn sich große Teams mit Sicherheit anschauen werden.“

Für Werner, der am Samstag gegen Borussia Dortmund seinen Abschied aus der Leipziger Arena feiert, geht es bereits im Juli nach London. Damit gibt Werner die Chance auf, mit RB das Endturnier in der Champions League zu bestreiten. Die Vorbereitung mit Chelsea sei ihm wichtiger. Er möchte sich direkt in die Startelf der „Blues“ spielen - und damit unter Umständen auch ins Gedächtnis von Ronaldo.

(pabie)