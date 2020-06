Derby gegen Köln : Peter Bosz muss Bayers Angriffspuzzle lösen

Eine Szene aus Bayers 0:2-Hinspielpleite: Kevin Volland (l.) im Zweikampf mit Kölns Vincent Koziello Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen Lucas Alario verpasst das Derby gegen den 1. FC Köln am Mittwoch aufgrund einer Gelbsperre. Bei der Frage, wer für Bayer 04 in vorderster Front stürmt, wird sich Peter Bosz wohl zwischen Kai Havertz und Kevin Volland entscheiden.

Für den Werksklub steht am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Köln das achte Pflichtspiel seit dem Neustart vor einem Monat auf dem Plan. Acht Spiele, in denen Bayer 04 die intensive Belastung nach der langen Pause mal mehr, mal weniger anzusehen war. Zeit, den Leistungsträgern eine Verschnaufpause zu geben, hat Peter Bosz dennoch nicht. Für den Coach und Bayer 04 geht es in den verbleibenden drei Liga-Spielen darum, mindestens den vierten Tabellenplatz zu verteidigen und sich so für die Champions League zu qualifizieren. Dafür wäre ein Sieg im Derby freilich ein guter Anfang. „Wenn wir unser Niveau erreichen, werden wir auch gewinnen“, ist sich Bosz sicher.

Der niederländische Coach der Werkself muss dabei allerdings weiter auf die verletzten Lars Bender (Fußprobleme) und Karim Bellarabi (Muskelverletzung im Oberschenkel) verzichten. Die Stammkräfte können derzeit nur individuell trainieren. Wann sie ins Team zurückkehren, ist unklar. Definitiv fehlen wird gegen den FC auch Lucas Alario. Der Angreifer sammelte beim 1:1 in Gelsenkirchen seine fünfte Gelbe Karte und fehlt nun gesperrt. Er wird erst am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel in Berlin gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung stehen.

Info So könnte die Werkself gegen Köln spielen Tor Hradecky Abwehr Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven Mittelfeld Aránguiz, Baumgartlinger – Wirtz, Paulinho, Volland Sturm Havertz

Für Bosz stellt sich also die Frage, wer den Argentinier gegen Köln in der Sturmzentrale ersetzen soll. In Kai Havertz und Kevin Volland stehen zwei Kandidaten zur Wahl. Erstgenannter feierte beim FC Schalke nach überstandenen Knieproblemen ein ausbaufähiges Comeback, musste da aber auch im rechten Mittelfeld spielen. Dass Havertz die Position in der Zentrale besetzen kann, hat er vor seiner Verletzung bewiesen: In vier Einsätzen als Mittelstürmer seit dem Wiederbeginn gelangen dem 21-Jährigen fünf Tore.

Eine Option wäre sicher auch, dass Volland in vorderster Front und Havertz dahinter beginnen könnte. Das sei „eine Möglichkeit“, räumte Bosz ein. Auch könnte Volland auf dem linken Angriffsflügel beginnen. Dafür müsste dann wohl Moussa Diaby in die Jokerrolle schlüpfen. Volland kam in den vergangenen drei Partien gegen München, Saarbrücken und Schalke jeweils als Einwechselspieler zu Minuten. Ob er schon bereit ist, nach seinem Syndesmoseriss im Februar von Beginn an aufzulaufen, wird eine der entscheidenden Fragen sein, die Bayers Coach im Vorfeld der Partie beantworten muss.

Ginge es nach dem Leistungsprinzip, haben sich beim Remis in Gelsenkirchen zuletzt mehrere Profis für eine Pause angeboten. Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und auch der sonst so zuverlässige Charles Aránguiz hinken in der Liga ihrer Form hinterher. Bosz könnte Paulinho oder auch Florian Wirtz erneut eine Chance in der Startelf geben, zudem steht auch Leon Bailey wieder für einen Einsatz bereit.