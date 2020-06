Der 1. FC Köln im Gegnercheck : Team von Markus Gisdol strauchelt dem Saisonende entgegen

Leverkusen Seit sieben Partien hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nicht mehr gewonnen. Vor allem die Abwehr des 1. FC Köln hat sich zuletzt in erschreckender Form präsentiert und in sechs Partien nach dem Neustart 14 Gegentore kassiert.

Die Mannschaft In Köln geht ein ein Gespenst um. Es ist – anders als in den vergangenen Jahren – nicht das Abstiegsgespenst, doch die Auftritte des 1.FC Köln sorgen in der Rheinmetropole durchaus für Grusel. Seit sieben Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nun schon nicht mehr gewinnen. Und die Aussichten auf das Derby gegen Champions-League-Anwärter Bayer 04 sorgen beim FC nicht gerade für gute Laune. Immerhin muss Gisdol wohl weiter nur auf den in Leverkusen ausgebildeten Marcel Risse verzichten, den ähnlich wie Torjäger Simon Terodde Knieprobleme plagen. Dagegen ist die Abwehr mit dem zuletzt schwer am Rücken verletzten Rafael Czichos und Sebastian Bornauw wieder zusammen und auch der Schalke-Leihgabe Mark Uth lief zuletzt wieder für die Geißböcke auf.