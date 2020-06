Leverkusen - Köln 3:1 : Leverkusen nimmt mit Derbysieg Kurs auf die Königsklasse

Leverkusen Bayer Leverkusen hält unbeeindruckt Kurs auf die Königsklasse: Die Werkself bezwang auch den rheinischen Rivalen 1. FC Köln verdient mit 3:1 (2:0) und eroberte Champions-League-Rang vier zurück.

Zwei Spiele, acht Gegentore, null Punkte: Die Bilanz des Werksklubs in der heimischen BayArena nach dem Neustart war der eines Anwärters auf einen Champions-League-Platz unwürdig. Im Geister-Derby gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln wollte das Team von Trainer Peter Bosz aber nicht nur die Heimstatistik aufbessern, sondern sich zugleich für die 0:2-Hinspielpleite in der Domstadt revanchieren und in der Tabelle erneut an Gladbach vorbeiziehen – mit Erfolg. Leverkusen siegte 3:1 (2:0) und hat im Rennen um die Königsklasse weiter alles in eigener Hand.