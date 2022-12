Titel mit Argentinien Bayer feiert seinen Weltmeister Exequiel Palacios

Viel Grund zur Freude gab es bei Bayer Leverkusen in dieser Saison bislang nicht. Umso stolzer ist der Werksklub auf seinen Weltmeister Exequiel Palacios. Der 24-jährige Mittelfeldspieler stand für Argentinien in drei WM-Partien auf dem Platz, unter anderem im Halbfinale gegen Kroatien (3:0). Das spektakuläre Endspiel, in dem seine Mannschaft zur Halbzeit 2:0 gegen Frankreich führte, nach 90 Minuten beim Stand von 2:2 in die Verlängerung musste und nach 120 Minuten mit einem 3:3 in den letztlich gewonnenen Elfmeter-Krimi ging, erlebte Palacios indes auf der Ersatzbank mit. Das hielt ihn aber freilich nicht davon ab, mit Lionel Messi und Co. ausgiebig den Titel zu feiern.