Sieg im Test gegen Zürich Florian Wirtz trifft bei seinem Startelf-Comeback

In der Pause stellte Bayers Coach Alonso sein Team auf vier Positionen um. Statt Lukas Hradecky hütete nun Niklas Lomb das Tor, in der offensiven Dreierreihe durften sich anstelle von Adam Hlozek, Diaby und Wirtz in den zweiten 45 Minuten Sardar Azmoun, Amine Adli und Callum Hudson-Odoi präsentieren. Schließlich war es der Iraner aus dem offensiven Trio, der für den nächsten Höhepunkt sorgte. Zunächst gewann der WM-Teilnehmer ein Kopfballduell am Mittelkreis, dann startete er durch, wurde von Hudson-Odoi bedient und zeigte sich vor dem Tor nervenstark – 3:0 für Leverkusen (62.). Die insgesamt harmlosen Gäste verkürzten wenig später auf 1:3. Cheick Konde jagte den Ball aus rund 25 Metern sehenswert und unhaltbar für Lomb in den Winkel zum Anschlusstreffer (64.). Den Schlusspunkt setzte Adli mit dem 4:1 in der 86. Minute.