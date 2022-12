Niederlage bei Wirtz-Comeback Bayer patzt im Test bei den Rangers

Das war auch am Zweikampfverhalten der Gastgeber erkennbar, die phasenweise durchaus rustikal zur Sache gingen. Von Leverkusen kam zunächst zu wenig, um das Ergebnis positiver zu gestalten. Ein weiterer Kopfball von Tah wurde von McGregor locker abgefangen (34.), ansonsten blieb der Bundesligist blass in der Offensive. Der Ball lief zwar etwas besser und fand nicht mehr so schnell den Weg in Bayers Strafraum, noch vorne fehlte es aber an Ideen und Durchschlagskraft. Amine Adli traf vor der Halbzeit noch das Außennetz (38.) und so blieb es beim verdienten 0:2-Rückstand zur Pause. Die zweiten 45 Minuten begannen mit einigen Wechseln auf beiden Seiten. Am Spielgeschehen änderte sich aber vorerst nicht viel. Hradecky hielt die Werkself mit einer starken Parade gegen den plötzlich frei vor ihm abschließenden Scott Arfield in der Partie (55.), echter Spielfluss wollte bei den Gästen aber nach wie vor nicht aufkommen.