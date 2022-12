Erster Test für die Werkself Bayer reist mit 18 Feldspielern und zwei Keepern nach Glasgow

An den Grundprinzipien seiner Spielweise werde sich indes nichts ändern. Alonso zufolge handele es sich bei den Systemen ohnehin nur um Bilder. „Aber die Spiele sind keine Bilder, sondern sehr dynamisch. Ich glaube, eine der besten Fähigkeiten von Florian Wirtz oder auch Nadiem Amiri ist, dass sie dynamisch und beweglich sind. Sie fangen in einer Position an, gehen dann aber in eine andere. Sie haben das Spielverständnis.“ Um sie in die richtigen Positionen zu bringen, benötige es aber defensive Stabilität. Wirtz sei zum Beispiel „großartig als Zehner“, könne aber auch als Außen eingesetzt werden, der nach innen zieht.