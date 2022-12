Bayers WM-Finalist Exequiel Palacios greift in Katar nach dem WM-Titel

Vier Profis aus dem Kader der Werkself reisten mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften zur WM in Katar, einer von ihnen steht im Finale. Exequiel Palacios und Argentinien setzten sich am Dienstag im Halbfinale mit 3:0 gegen Kroatien durch. Seit Mittwochabend steht Titelverteidiger Frankreich, der Marokko 2:0 bezwang, als Gegner für das Endspiel fest. Palacios kam gegen Kroatien in der 74. Minute für Rodrigo de Paul ins Spiel und sicherte mit den Teamkollegen den sechsten Einzug seines Heimatlandes in ein WM-Finale. 1978 und 1986 stemmten die Argentinier den WM-Pokal in die Höhe. Am Sonntag, (16 Uhr), treffen Palacios und Co. auf das Starensemble um Kylian Mbappé. Bayers 24-jähriger Mittelfeldspieler sammelte mit der „Albiceleste“ zuletzt fleißig Titel. 2021 gewann er die Kontinentalmeisterschaft Copa América, 2022 das „Finalissima“ gegen Italien, in dem Südamerika- und Europameister gegeneinander antreten.