Duell der Bayer-Profis Wiedersehen in der Wüste

Nur einer der zwei verbliebenen WM-Teilnehmer von Bayer 04 wird das Halbfinale beim Turnier in Katar erreichen – so viel steht bereits vor dem Viertelfinal-Duell zwischen der Niederlande und Argentinien an diesem Freitag (20 Uhr) fest. Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky hofft darauf, dass entweder Jeremie Frimpong, der im Kader der „Elftal“ steht, oder aber Exequiel Palacios mit seinen Südamerikanern am Ende den Titel holt. „Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Weltmeister in der Kabine hätten. Ich hatte schon die olympische Goldmedaille von Paulinho, eine vom Weltmeister würde ich auch gerne mal tragen“, sagt der routinierte Torhüter und lacht.