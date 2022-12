Bayers Mittelfeld-Routinier Bei Aránguiz stehen die Zeichen auf Abschied

Nach dem sportlich enttäuschenden, aber durch das Comeback von Florian Wirtz dennoch erfreulichen 0:3 im Testspiel bei den Glasgow Rangers ist die Werkself in die letzte Trainingswoche des Jahres gestartet. Am Samstag (13 Uhr) testet die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso im Ulrich-Haberland-Stadion gegen den FC Zürich. Ab dem 19. Dezember geht es in die Weihnachtspause, ehe die Profis am 3. Januar zur ersten Einheit des neuen Jahres auf dem Rasen erwartet werden. Unklar ist indes, ob Charles Aránguiz dabei sein wird.