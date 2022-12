Wirtz-Comeback macht Hoffnung Bayers Fußballjahr endet versöhnlich

Vollends zufrieden war Wirtz im Anschluss an seinen zweiten Einsatz nach dem 0:3 bei den Glasgow Rangers in der Vorwoche nicht. „Es ist natürlich schön, dass ich im ersten Spiel zurück in der Startaufstellung gleich ein Tor geschossen habe. Aber ich hätte mir gewünscht, dass mir auch andere Aktionen besser gelungen wären“, sagte er. Der Offensivspieler habe sich trotz „ein paar Fehler“ in seinem Spiel schon „etwas fitter“ gefühlt als in den 30 Minuten zuvor beim Test in Schottland.