Borussias Trainer Daniel Farkes wichtigste WM-Erkenntnisse

Dazu gehört, dass gerade in den K.o.-Spielen die Teams verloren haben, die mehr Ballbesitz hatten. Auch daraus will der bekennende Ballbesitztrainer Farke keinen Trend ableiten. „Man kann das so und so interpretieren. Es ist aber auch dem K.o.-Wettbewerb geschuldet, wenn ein Team in Führung geht, zieht es sich zurück. Das ist sicherlich in der Bundesliga anders“, sagte Farke.