Bayers Kapitän bleibt vorsichtig Lukas Hradecky will (noch) nicht von Europa träumen

Still ruht der Ball in der Liga, aber die Intensität im Training der Werkself ist hoch. Am Dienstag waren die Profis unter der Regie von Xabi Alonso mit vollem Einsatz dabei. Allerdings fehlten Florian Wirtz (Belastungssteuerung), Charles Aránguiz (Wadenprobleme) Mitchel Bakker (Erkältung), Callum Hudson-Odoi (verlängerter Urlaub) und Patrik Schick (Adduktorenbeschwerden). Bayers Trainer sieht in der durch die WM ungewöhnlichen Winterpause die Chance, sein Team auf die Aufholjagd im zweiten Abschnitt der Saison vorzubereiten. Das gilt auch für Kapitän Lukas Hradecky.