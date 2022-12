Letztes Spiel 2022 Bayer empfängt Zürich zum frostigen Test

Die Werkself hat eine eiskalte Trainingswoche hinter sich. An diesem Samstag (13 Uhr) steht das Testspiel gegen den FC Zürich auf dem Plan, ehe es für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in die Weihnachtspause geht. Der Schweizer Meister hat eine desaströse Halbserie hinter sich. Das Team von Trainer Bo Henriksen ist aktuell Tabellenletzter der Super League. Nach dem Abschied von Erfolgscoach André Breitenreiter zur TSG Hoffenheim und den Topspielern Wilfried Gnonto (Leeds United) und Topscorer Assan Ceesay (US Lecce) im Sommer begann die bemerkenswerte Talfahrt des Klubs. Breitenreiters Nachfolger Franco Foda musste nach etwas mehr als zwei Monaten wegen anhaltender Erfolglosigkeit im September gehen. Auf was kommt es für Bayer in dem Test an? Ein Überblick.