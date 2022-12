Argentinien räumt richtig ab Messi, Fernandez und Martinez als beste Spieler ausgezeichnet

Vor vier Jahren in Moskau war Frankreichs damals 19-jähriger Kylian Mbappe als Rookie gewählt worden. 2014 in Brasilien war in Paul Pogba ebenfalls ein Franzose geehrt worden. 2010 in Südafrika war Thomas Müller bester Nachwuchsmann der WM-Endrunde, 2006 in Deutschland war Lukas Podolski diese Ehre zuteil geworden.