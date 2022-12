Vertrag bei Bayer läuft aus Karim Bellarabi hält sich alle Optionen offen

Dabei ist er sich auch seiner Rolle als erfahrener Spieler bewusst. Er wolle mit den jungen Kollegen reden, die Gemeinschaft im Team stärken, auf und neben dem Platz helfen, betont Bellarabi. Was die Zeit nach dem 30. Juni 2023 angeht, hält er sich alle Optionen offen. „Ich bin Bayer dankbar, sehr glücklich hier, und das wird bis zum Ende so bleiben. Mein Ziel ist, meine Karriere in Deutschland in Leverkusen zu beenden. Man weiß nie, was noch so passiert. Wir werden zusammen eine gute Lösung finden. Das kann eine Verlängerung des Vertrags sein, das Ende meiner Karriere, weil ich auf meinen Körper hören muss, oder ein Wechsel ins Ausland. Ich bin für alles offen und es gibt noch keine Pläne.“ Doch zunächst gehe es für ihn nur um die zweite Saisonhälfte. „Wir stehen nicht da, wo wir am Ende stehen wollen. Es muss unser Anspruch sein, weiter nach vorne zu kommen. Die Qualität haben wir.“