Hertha BSC im Gegnercheck : Abwehr ist ein Schwachpunkt bei den Berlinern

Leverkusen Bayer Leverkusens Gegner am Sonntag (15.30 Uhr) hat zuletzt gegen Dortmund fünf Gegentore in nur 34 Minuten kassiert. Im Angriff konnte das Team von Trainer Bruno Labbadia bislang überzeugen.

Die Form Zuletzt beim 2:5 gegen Borussia Dortmund bekam das Team von Trainer Bruno Labbadia eine Lehrstunde erteilt. Viel zu leicht dribbelten die Schwarz-Gelben durch die blau-weiße Abwehr, es setzte fünf Gegentreffer in 34 Minuten. Grund genug für Labbadia, sich seine Mannschaft unter der Woche vorzunehmen, zumal Cordoba-Ersatz Piatek seit Wochen keine große Hilfe im Angriff ist. Zusätzlich bitter ist, dass Berlin nach einem souveränen 3:0-Sieg in der Woche zuvor auf Stabilisierungkurs schien – es war das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Saison. Die defensive Unsicherheit kostet regelmäßig Punkte. Zuletzt ging die Hertha vierMal in vier Spielen in Führung, gewann aber nur gegen Augsburg.