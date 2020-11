Wie der FC Bayern : Leverkusen beantragt Spielverlegung im DFB-Pokal

Leverkusen Bayern München darf seine DFB-Pokal-Partie, die eigentlich für den 23. Dezember angesetzt war, wegen der hohen Belastung erst im Januar austragen. Bayer Leverkusen wittert Wettbewerbsverzerrung und hat nun ebenfalls einen Antrag eingereicht.

Bayer Leverkusen hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Verlegung des Zweitrunden-Spiels im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt beantragt. Einen entsprechenden Bericht der „Sport Bild“ bestätigte der Verein am Mittwoch. „Wir sind da in Gesprächen mit dem DFB und hoffen, dass uns das zugestanden wird, was dem FC Bayern zugestanden wurde“, sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch: „Wir setzen auf den Fair-Play-Gedanken beim DFB.“