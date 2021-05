„Glaube, dass es erlaubt ist“ : Köln drückt am letzten Spieltag Gladbach die Daumen

Mönchengladbach Einmal hat Borussia dem 1. FC Köln in dieser Saison schon Gutes getan. Am letzten Spieltag entscheidet Gladbach nun maßgeblich mit, ob der Rivale sich noch retten kann. Friedhelm Funkel und Timo Horn haben sich dazu geäußert.

Vergangene Saison ging es für Gegner Hertha BSC am letzten Spieltag nur noch darum, nicht drei Punkte und zehn Tore Vorsprung auf den Stadtrivalen Union Berlin zu verspielen. 2019 wollte Borussia Dortmund in Gladbach Meister werden, gewann 2:0 und blieb trotzdem Zweiter. Die Konstellation, mit der Marco Roses Mannschaft am kommenden Woche bei Werder Bremen konfrontiert wird, weist am ehesten Parallelen zum Jahr 2018 auf: Borussia kämpft um Europa, der Gegner gegen den Abstieg.