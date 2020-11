Peter Bosz hat die Wahl : Alario und Schick im Sturmduell

Leverkusen Patrik Schick und Lucas Alario haben in der Europa League einmal mehr ihre Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Für die Partie gegen Hertha BSC hat Werkself-Coach Peter Bosz somit erneut die Wahl zwischen zwei guten Optionen.

Der Stachel sitzt noch immer tief bei Peter Bosz. In der vergangenen Saison verlor Bayer 04 beide Partien gegen Hertha BSC (0:1,0:2) und verspielte am vorletzten Spieltag in der Hauptstadt die Qualifikation für die Champions League. Auf Nachfrage, ob die sportlich wie finanziell folgenschwere Niederlage vom 20. Juni im Olympiastadion noch eine Rolle in seinen Gedanken spiele, antwortete der niederländische Coach: „Bei mir sicher ja. Ich habe beide Spiele noch immer im Kopf.“ Am Sonntag bekommen er und sein Team nun die Chance, sich bei den Berlinern zu revanchieren. Anstoß in der BayArena ist um 15.30 Uhr.